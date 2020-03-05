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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению комплексного обследования рельсовых путей подъемных сооружений РКЗ (московская площадка) зарегистрированных в МТУ Ростехнадзора на 2020 год

    Оказание услуг по проведению комплексного обследования рельсовых путей подъемных сооружений РКЗ (московская площадка) зарегистрированных в МТУ Ростехнадзора на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926518Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное обследование рельсовых путей подъемных сооружений РКЗ (мостовые краны) зарегистрированных в МТУ РОСТЕХНАДЗОРа на 2020 годМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008926518

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению комплексного обследования рельсовых путей подъемных сооружений РКЗ (московская площадка) зарегистрированных в МТУ Ростехнадзора на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27526

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремина Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплексное обследование рельсовых путей подъемных сооружений РКЗ (мостовые краны) зарегистрированных в МТУ РОСТЕХНАДЗОРа на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926518Подведение итогов не позднее Комплексное обследование рельсовых путей подъемных сооружений РКЗ (мостовые краны) зарегистрированных в МТУ РОСТЕХНАДЗОРа на 2020 годМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплексное обследование рельсовых путей подъемных сооружений РКЗ (мостовые краны) зарегистрированных в МТУ РОСТЕХНАДЗОРа на 2020 год

    Начальная цена

    1 184 893,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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