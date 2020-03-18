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Номер извещения
32008926571
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
конкурс в электронной форме на право заключения договора, на поставку электродвигателей для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
27.02.2020 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68
Факс
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Адрес электронной почты
oallyamova@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аллямова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Димитровград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электродвигателей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 11:00 GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926571Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателейДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 11:00GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926571Дата и время вскрытия заявок Поставка электродвигателейДимитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.03.202020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008926571Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электродвигателейДимитровград
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 16:0025.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926571Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателейДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродвигателей
Начальная цена
477 367,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Конкурсную документацию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Конкурсную документациюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
27.11
27.11.1
Документация лота
Кол-во: 8.00000
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