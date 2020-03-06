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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Сигнальные ленты"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Сигнальные ленты"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 13:5906.03.2020 13:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926652Дата и время окончания срока приема заявок Сигнальные ленты г. Вологда, ул. Саммера 4аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008926652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0117

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Сигнальные ленты"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    конкурсная документация

    Протокол_итоговый_0117.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    Почтовый адрес

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Контактный телефон

    +7 8172 57-21-89

    Факс

    +7 8172 57-21-71

    Адрес электронной почты

    KotovAJ@voloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котов Артем Не

    Место рассмотрения предложений

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сигнальные ленты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926652Подведение итогов не позднее Сигнальные ленты г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сигнальные ленты

    Начальная цена

    127 850,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Классификатор ОКПД2

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600355/name/5e6b7fd21bf5b1.01463058

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 58250.00000

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