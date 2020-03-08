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    Главная / Торги / Поставка хозяйственно-бытовых товаров и бытовой химии

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров и бытовой химии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.03.2020 11:5908.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931323Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственно-бытовых товаров и бытовой химииВологдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008931323

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров и бытовой химии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 18:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора 325547

    Техническое задание 325547 ред.1

    Форма3.Коммерческое предложение 325547 ред.1

    Форма13.Описание 325547 ред.1

    Документация 325547 ред.1

    Извещение 325547 ред.1

    Уведомление 325547

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Почтовый адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Контактный телефон

    +7 8172 57-01-51

    Факс

    +7 8172 72-55-59

    Адрес электронной почты

    ucp@vologdarg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенов Игорь Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Вологда

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров и бытовой химии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931323Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственно-бытовых товаров и бытовой химииВологда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров и бытовой химии

    Начальная цена

    130 007,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Классификатор ОКПД2

    20.41

    Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Порошок-автомат стиральный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Средство для стекол"

    Кол-во: 39

    "Позиция 4"

    "Ведро пластиковое"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Мыло жидкое"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Ополаскиватель для белья"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "Средство чистящее порошок"

    Кол-во: 33

    "Позиция 9"

    "Мешки для мусора 60 л"

    Кол-во: 72

    "Позиция 10"

    "Мыло туалетное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Средство для посуды"

    Кол-во: 51

    "Позиция 12"

    "Метла № 6 круглая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Перчатки х/б с ПВХ"

    Кол-во: 125

    "Позиция 14"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 42

    "Позиция 15"

    "Пятновыводитель "

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Салфетки бумажные"

    Кол-во: 54

    "Позиция 17"

    "Средство для мытья пола"

    Кол-во: 75

    "Позиция 18"

    "Порошок чистящий сода эффект"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Средство-гель чистящее"

    Кол-во: 99

    "Позиция 20"

    "Порошок чистящий"

    Кол-во: 24

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