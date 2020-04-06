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Номер извещения
32008926481
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка смолы ионообменной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забродова Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка смолы ионообменной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.04.2020 04:30 GMT +306.04.2020 04:3006.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926481Дата и время окончания срока приема заявок Закупка смолы ионообменнойЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
06.04.2020 04:3006.04.2020 04:3006.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926481Дата и время вскрытия заявок Закупка смолы ионообменнойЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
08.04.2020 06:4008.04.2020 06:4008.04.2020 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926481Подведение итогов не позднее Закупка смолы ионообменнойЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка смолы ионообменной
Начальная цена
282 089,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
20.16.59.320
20.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14.00000
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