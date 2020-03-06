Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Медицинские товары"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Медицинские товары"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 13:5906.03.2020 13:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926637Дата и время окончания срока приема заявок Медицинские товарыг. Вологда, ул. Саммера 4аПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008926637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0114

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Медицинские товары"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    конкурсная документация

    Итоговый_протокол_№0114.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    Почтовый адрес

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Контактный телефон

    +7 8172 57-21-89

    Факс

    +7 8172 57-21-71

    Адрес электронной почты

    KotovAJ@voloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котов Артем Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Медицинские товары

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926637Подведение итогов не позднее Медицинские товарыг. Вологда, ул. Саммера 4а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медицинские товары

    Начальная цена

    130 143,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Классификатор ОКПД2

    32.5

    Инструменты и оборудование медицинские

    Классификатор ОКВЭД2

    32.5

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600327/name/5e6b7e2155e4b8.72675130

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 83.00000

    "Позиция 2"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 46800.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО СНГЕО
    Запрос предложений № ГП225808
    Поставка медицинского оборудования на 2022 г
    Поставка медицинского оборудования на 2022 г
    592423
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    252 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить