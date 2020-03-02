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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050470
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение зажимов, настилов, ступеней, скрепителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 3452 54-68-46 доб. 72510
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
YuBakhtina@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бахтина Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение зажимов, настилов, ступеней, скрепителей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.03.2020 15:00 GMT +302.03.2020 15:0002.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050470Дата и время окончания срока приема заявок приобретение зажимов, настилов, ступеней, скрепителейМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.03.2020 15:0002.03.2020 15:0002.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050470Дата и время вскрытия заявок приобретение зажимов, настилов, ступеней, скрепителейМосква
Подведение итогов не позднее
16.06.2020 18:0016.06.2020 18:0016.06.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050470Подведение итогов не позднее приобретение зажимов, настилов, ступеней, скрепителейМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение зажимов, настилов, ступеней, скрепителей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
23.61.12.140
C
Документация лота
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