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Номер извещения
32008927424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка песка природного для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор» в количестве 4000 м³.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34670 2-14-10
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil10-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Белоярский
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Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 13:00 GMT +316.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 13:0016.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008927424Дата и время вскрытия заявок Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
2 928 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4000 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район, пгт. Андра (ДРП Филиала № 10) – в количестве 4000 м³.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
08.12.11
08.12.1
Документация лота
Кол-во: 4000.00000
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