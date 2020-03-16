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    Главная / Торги / Поставка песка природного для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор» в количестве 4000 м³.

    Поставка песка природного для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор» в количестве 4000 м³.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"БелоярскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008927424

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-10

    Наименование закупки

    Поставка песка природного для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор» в количестве 4000 м³.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_РассЕдЗаявки_№_32008927424_от_17.03.2020_г..pdf

    Извещение о закупке № 02-10

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 34670 2-14-10

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil10-oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Белоярский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 13:00 GMT +316.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 13:0016.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008927424Дата и время вскрытия заявок Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927424Подведение итогов не позднее Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    2 928 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4000 м3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район, пгт. Андра (ДРП Филиала № 10) – в количестве 4000 м³.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за товар производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после приёмки товара Покупателем на основании подписанных уполномоченными лицами документами о приемке товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11

    Пески природные

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12.1

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604620/name/5e71980c09dbf0.51441677

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров"

    Кол-во: 4000.00000

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