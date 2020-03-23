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    Главная / Торги / Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"

    Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050468Дата и время окончания срока приема заявок Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050468

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание

    Проект договора с приложениями

    Регламент ПНР

    Требования по отгрузке

    ГП050468_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13548

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    P.Danilov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилов Павел Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 15:00 GMT +323.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050468Дата и время окончания срока приема заявок Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.03.2020 15:3023.03.2020 15:3023.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050468Дата и время вскрытия заявок Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.05.2020 23:5922.05.2020 23:5922.05.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050468Подведение итогов не позднее Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.05.202022.05.2020 23:5922.05.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050468Подведение итогов не позднее Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка «Арматурный блок обвязки скважины PN500» для ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г.Арханегльск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР "Экономия" ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар - 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения на основании оригиналов счета-фактуры, оформленных согласно НК РФ, товарной накладной, копии ТТН или ж/д накладной. Услуги - 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/652649/name/5eccdee0eec5f8.52377591

    26.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный блок обвязки скважины №175 PN500 4001-U-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пуско-наладка (ПНР)"

    Кол-во: 1

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