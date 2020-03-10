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    Главная / Торги / Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927411Дата и время окончания срока приема заявок Работа по техническому обслуживанию и ремонту автотраспортаг. УльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008927411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    32008927411.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Почтовый адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Контактный телефон

    +7 8422 42-74-30

    Факс

    +7 8422 42-74-90

    Адрес электронной почты

    GazprommrgUlyanovsk@ulrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плотникова Виктория Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по техническому обслуживанию и ремонту автотраспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927411Подведение итогов не позднее Работа по техническому обслуживанию и ремонту автотраспортаг. Ульяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по техническому обслуживанию и ремонту автотраспорта

    Начальная цена

    82 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.1

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599976/name/5e6b65de614c91.11886099

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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