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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050551
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка постельных принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1158
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
KurenkovaIN@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куренкова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка постельных принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050551Дата и время окончания срока приема заявок Поставка постельных принадлежностейМосква
Подведение итогов не позднее
12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050551Подведение итогов не позднее Поставка постельных принадлежностейМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка постельных принадлежностей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
13.92.12.199
13.99.9
Документация лота
Кол-во: 1500
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