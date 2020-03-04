Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка постельных принадлежностей

    Поставка постельных принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050551Дата и время окончания срока приема заявок Поставка постельных принадлежностейМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка постельных принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050551_second_parts_protocol_(1).rtf

    Договор

    Техническое задание

    Форма КП

    Информационная карта запроса предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1158

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    KurenkovaIN@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куренкова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка постельных принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050551Дата и время окончания срока приема заявок Поставка постельных принадлежностейМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050551Подведение итогов не позднее Поставка постельных принадлежностейМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050551Подведение итогов не позднее Поставка постельных принадлежностейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка постельных принадлежностей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    13.92.12.199

    Белье постельное прочее из прочих тканей

    Классификатор ОКВЭД2

    13.99.9

    Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609922/name/5e7887769b35c9.11001665

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КПБ 1,5 сп., Бязь цвет. пл. 140 (±5), (пр. 150х220, п/од 147х210, 2 нав.70х70), индив. + общая упаковка ПВД +ППН 20 шт, информ. наклейка."

    Кол-во: 1500

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211064754
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    591116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    310 971 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить