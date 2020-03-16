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    Главная / Торги / Поставка цеолита, силикагеля для нужд ООО "Щекинская ГРЭС"

    Поставка цеолита, силикагеля для нужд ООО "Щекинская ГРЭС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926026Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цеолита, силикагеляЩекинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка цеолита, силикагеля для нужд ООО "Щекинская ГРЭС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_32008926026.rar

    Приложение №3 - Сведения о цене единицы товара

    Извещение и Документация о закупке

    Приложение №1 - Техническое задание

    Приложение №2 - Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Юридический адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Почтовый адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Контактный телефон

    +7 48751 7-44-75

    Факс

    +7 48751 7-43-02

    Адрес электронной почты

    KarpuninAV@s-gres.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпунин Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Щекинский район

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка цеолита, силикагеля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 14:00 GMT +316.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926026Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цеолита, силикагеляЩекинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 14:0016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926026Дата и время вскрытия заявок Поставка цеолита, силикагеляЩекинский район

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 23:5925.03.2020 23:5925.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926026Подведение итогов не позднее Поставка цеолита, силикагеляЩекинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 23:5925.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926026Подведение итогов не позднее Поставка цеолита, силикагеляЩекинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка цеолита, силикагеля

    Начальная цена

    298 283,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещению и Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Извещению и Документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Извещению и Документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Адрес местонахождения

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    20.13.62.130

    Силикаты

    Классификатор ОКВЭД2

    20.1

    Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612069/name/5e7b07f51cec60.02950437

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах"

    Кол-во: 900.00000

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