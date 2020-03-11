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    Главная / Торги / Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»

    Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 03:0011.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926342Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926342

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Протокол_по_оценке_и_сопоставлению_заявок_на_участие_запроса_предложений_№_32.pdf

    3. Приложение.Часть 3. Техническая часть (Техническое задание) к ЗД № 8-ЗП от 27.02.2020г.

    2. Приложение.Часть 2. Проект предварительного договора к ЗД № 8-ЗП от 27.02.2020г.

    1. Закупочная документация № 8-ЗП от 27.02.2020г.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Юридический адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    Почтовый адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Контактный телефон

    +7 914 150-10-07

    Факс

    +7 4212 59-12-30

    Адрес электронной почты

    sidenkoMM@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиденко Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 03:00 GMT +311.03.2020 03:0011.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926342Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 03:0011.03.2020 03:0011.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926342Дата и время вскрытия заявок Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 16:0018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926342Подведение итогов не позднее Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926342Подведение итогов не позднее Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»

    Начальная цена

    3 801 870,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом предварительного договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом предварительного договора)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом предварительного договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Классификатор ОКПД2

    45.11.2

    Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11.1

    Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601470/name/5e6f2a80870c18.17856238

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»"

    Кол-во: 3

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