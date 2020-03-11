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Номер извещения
32008926342
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
Почтовый адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
Контактный телефон
+7 914 150-10-07
Факс
+7 4212 59-12-30
Адрес электронной почты
sidenkoMM@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сиденко Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
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Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 03:00 GMT +311.03.2020 03:0011.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926342Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 03:0011.03.2020 03:0011.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926342Дата и время вскрытия заявок Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 16:0018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926342Подведение итогов не позднее Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение легковых автомобилей УАЗ Patriot (или эквивалента) для АО «Дальневосточное ПГО»
Начальная цена
3 801 870,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом предварительного договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом предварительного договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Адрес местонахождения
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
45.11.2
45.11.1
Документация лота
Кол-во: 3
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