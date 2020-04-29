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Номер извещения
32008926054
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шлифовальных кругов на бакелитовой связке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
27.02.2020 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-85-82
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шлифовальные круги на бакелитовой связке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2020 09:00 GMT +329.04.2020 09:0029.04.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926054Дата и время окончания срока приема заявок Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.05.2020 14:0012.05.2020 14:0012.05.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008926054Дата окончания срока рассмотрения заявок Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Дата и время проведения
15.05.2020 10:0015.05.2020 10:0015.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008926054Дата и время проведения Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Подведение итогов не позднее
21.05.2020 14:0021.05.2020 14:0021.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926054Подведение итогов не позднее Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шлифовальные круги на бакелитовой связке
Начальная цена
910 873,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
23.91.11.140
23.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
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