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    Главная / Торги / Поставка шлифовальных кругов на бакелитовой связке

    Поставка шлифовальных кругов на бакелитовой связке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2020 09:0029.04.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926054Дата и время окончания срока приема заявок Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926054

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шлифовальных кругов на бакелитовой связке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.02.2020 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    А-62_извещение_поставка_шлифовальных_кругов_(ред._4).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шлифовальные круги на бакелитовой связке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2020 09:00 GMT +329.04.2020 09:0029.04.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926054Дата и время окончания срока приема заявок Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.05.2020 14:0012.05.2020 14:0012.05.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008926054Дата окончания срока рассмотрения заявок Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Дата и время проведения

    15.05.2020 10:0015.05.2020 10:0015.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008926054Дата и время проведения Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2020 14:0021.05.2020 14:0021.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926054Подведение итогов не позднее Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.05.202021.05.2020 14:0021.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926054Подведение итогов не позднее Шлифовальные круги на бакелитовой связкег. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шлифовальные круги на бакелитовой связке

    Начальная цена

    910 873,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.140

    Круги шлифовальные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.91

    Производство абразивных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шлифовальные круги на бакелитовой связке"

    Кол-во: 18

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    Прием заявок:
    27.05.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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