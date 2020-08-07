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Номер извещения
ГП050488
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Дата публикации
27.02.2020 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушланова Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2020 06:00 GMT +307.08.2020 06:0007.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050488Дата и время окончания срока приема заявок 0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2020 06:0007.08.2020 06:0007.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050488Дата и время вскрытия заявок 0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 10:0030.09.2020 10:0030.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050488Подведение итогов не позднее 0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Включает строительство объектов капитального строительства: 1) «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ» 2)«Реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ. Этап 6. Строительство аварийно-спасательной станции»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 629329, г. Новый Уренгой, аэропорт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
41.20.40
Документация лота
Кол-во:
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