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    Главная / Торги / 0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой.

    0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 06:0007.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050488Дата и время окончания срока приема заявок 0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050488

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих условий

    Дата публикации

    27.02.2020 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРОТОКОЛ_ЗАКУПКИ_0416.docx

    Приложение к документации

    8_Решение_о_внесении_изменений.docx

    Документация

    Решение о внесении изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 345-39-10

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушланова Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 06:00 GMT +307.08.2020 06:0007.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050488Дата и время окончания срока приема заявок 0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.08.2020 06:0007.08.2020 06:0007.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050488Дата и время вскрытия заявок 0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 10:0030.09.2020 10:0030.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050488Подведение итогов не позднее 0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 10:0030.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050488Подведение итогов не позднее 0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    0416/2020 Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Включает строительство объектов капитального строительства: 1) «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ» 2)«Реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ. Этап 6. Строительство аварийно-спасательной станции»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 629329, г. Новый Уренгой, аэропорт.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УК Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Адрес местонахождения

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/757845/name/5f8d66c1c172b8.47466758

    19.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство объектов аэропортового комплекса Новый Уренгой. "

    Кол-во:

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