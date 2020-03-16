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    Главная / Торги / Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооружений ООО «Щекинская ГРЭС»

    Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооружений ООО «Щекинская ГРЭС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925904Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооруженийЩекинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008925904

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооружений ООО «Щекинская ГРЭС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_32008925904.rar

    Извещение и Документация о закупке

    Приложение №1 - Техническое задание

    Приложение №2 - Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Юридический адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Почтовый адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Контактный телефон

    +7 48751 7-44-75

    Факс

    +7 48751 7-43-02

    Адрес электронной почты

    KarpuninAV@s-gres.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпунин Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Щекинский район

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооружений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 14:00 GMT +316.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925904Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооруженийЩекинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 14:0016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008925904Дата и время вскрытия заявок Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооруженийЩекинский район

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 23:5923.03.2020 23:5923.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925904Подведение итогов не позднее Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооруженийЩекинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 23:5923.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925904Подведение итогов не позднее Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооруженийЩекинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение ЭПБ, комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооружений

    Начальная цена

    996 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещению и Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Извещению и Документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Извещению и Документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Адрес местонахождения

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    74.90.19.190

    Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609662/name/5e78661f38d9b7.78033681

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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