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    Главная / Торги / Закупка общестроительных материалов

    Закупка общестроительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 09:3004.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050588Дата и время окончания срока приема заявок Закупка общестроительных материаловМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050588

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка общестроительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 578-74-50 доб. 4309

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.sologubov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сологубов Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка общестроительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 09:30 GMT +304.03.2020 09:3004.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050588Дата и время окончания срока приема заявок Закупка общестроительных материаловМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 13:0020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050588Подведение итогов не позднее Закупка общестроительных материаловМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050588Подведение итогов не позднее Закупка общестроительных материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка общестроительных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в техническом задании

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на условиях самовывоза со склада Поставщика с учётом ПРР с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). на условиях доставки силам Поставщика до г. Омск. с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). В ОСНОВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ НА ЭТП УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ НА УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА, В АНАЛОГАХ - С УЧЕТОМ ДОСТАВКИРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622373/name/5e9014413606c2.36982490

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента на липкой основе шириной 148мм черная RAL 9017 в рулоне"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Дюбель-гвоздь 6х40 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Лист ЛПН 3000х1500х10 ГОСТ 18124-2012 хризотилцементный плоский непрессованный"

    Кол-во: 48

    "Позиция 4"

    "Сетка (5х5) армирующая из стекловолокна"

    Кол-во: 69.16

    "Позиция 5"

    "Скотч монтажный алюминиевый 50ммх25м"

    Кол-во: 55

    "Позиция 6"

    "Тарельчатый дюбель с забивным распорным элементом «Termoclip – стена 1 MT», длина анкера 200мм"

    Кол-во: 1320

    "Позиция 7"

    "Асбест хризотиловый А-6К-30 ГОСТ 12871-93"

    Кол-во: 1.253

    "Позиция 8"

    "Прокладка ПРП-60.П-30х40.300 ГОСТ 19177-81"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 9"

    "Герметик Пентэласт 1101 ТУ 2252-150-40245042-2006 силиконовый однокомпонентный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Грунтовка токопроводящая FORBO Eurocol 041"

    Кол-во: 20.2

    "Позиция 11"

    "Грунтовка Юнис универсальная"

    Кол-во: 30.75

    "Позиция 12"

    "Дюбель-гвоздь ДГ4,5х30"

    Кол-во: 600

    "Позиция 13"

    "Лента герметизирующая Planterband"

    Кол-во: 260

    "Позиция 14"

    "Лента НИКОБЕНД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Лента ППЭ 5х15 ТУ3464-001-24662036-2014 самоклеящаяся уплотнительная"

    Кол-во: 95.6

    "Позиция 16"

    "Лист ЛПП-3,0х1,2х8 ГОСТ 18124-2012 хризотилцементный плоский прессованный длиной 3000мм, шириной 1200мм, толщиной 8мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 17"

    "Рубероид РКК-350 ГОСТ 10923-93"

    Кол-во: 175.431

    "Позиция 18"

    "Рубероид РКП-350 ГОСТ 10923-93"

    Кол-во: 338.164

    "Позиция 19"

    "Скотч алюминиевый армир. 50мм*50м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Скотч монтажный алюминиевый 50х50"

    Кол-во: 16

    "Позиция 22"

    "Смазка Циатим-201 ГОСТ 6267-74"

    Кол-во: 4.7

    "Позиция 23"

    "Стеклосетка ССАФП, ячейка 5х5мм, поверхностная плотность не менее 70г/м2 ТУ 2296-036-00204949-97"

    Кол-во: 1813

    "Позиция 24"

    "Стеклоткань для гидроизоляции бетонных конструкций"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 25"

    "Шнур ШАОН-10 асбестовый ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 64

    "Позиция 26"

    "Герметик Пентэласт 1101 силиконовый (прозрачный) 310 мл"

    Кол-во: 9

    "Позиция 27"

    "Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81"

    Кол-во: 11.249

    "Позиция 28"

    "Лента на липкой основе шириной 300мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 40мм в рулоне"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 29"

    "Дюбель 8х40 мм пластмассовый"

    Кол-во: 56

    "Позиция 30"

    "Кальций хлористый ГОСТ 450-77"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 31"

    "Краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 серебристая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Грунтовка Юнис универсальная"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 33"

    "Стеклонить ЕС6 26 ГОСТ 8325-93"

    Кол-во: 0.258

    "Позиция 34"

    "Текстолит поделочный конструкционный Текстолит ПТК-8.0 ГОСТ 5-78*"

    Кол-во: 1.292

    "Позиция 35"

    "Ткань конструкционная Т-23Р (950) из стеклянных крученых нитей ТУ 6-48-53-90"

    Кол-во: 26.186

    "Позиция 36"

    "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 1021"

    Кол-во: 9.62

    "Позиция 37"

    "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 3020"

    Кол-во: 3.913

    "Позиция 38"

    "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 9017"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 39"

    "Олифа "Оксоль"марка В ГОСТ 190-78"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 40"

    "Пакля ГОСТ 16183-77 (просмоленная)"

    Кол-во: 38.5

    "Позиция 41"

    "Сода кальцинированная ГОСТ 5100-85"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 42"

    "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL 3020"

    Кол-во: 7.94

    "Позиция 43"

    "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL 9017"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 44"

    "Герметик полиуретановый Гермотекс для деформационных швов"

    Кол-во: 5.04

    "Позиция 45"

    "Лента армирующая серпянка 50мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Шнур асбестовый ШАОН-10 ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Эмаль ПФ-115 ОСТ 6-10-426-79 серая"

    Кол-во: 12.8

    "Позиция 48"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 233.87

    "Позиция 49"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 15.29

    "Позиция 50"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 209.43

    "Позиция 51"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 12.02

    "Позиция 52"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 58.05

    "Позиция 53"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 14.2

    "Позиция 54"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 450

    "Позиция 55"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосами RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 300.45

    "Позиция 56"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосами RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 15.76

    "Позиция 57"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 215.6

    "Позиция 59"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 18.44

    "Позиция 60"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосами RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 69.64

    "Позиция 61"

    "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосами RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 11.98

    "Позиция 62"

    "Лента на липкой основе шириной 700мм коричневая RAL 8002 с одной зеленой полоской RAL 6018 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 164

    "Позиция 63"

    "Лента на липкой основе шириной 148мм черная RAL 9017 в рулоне"

    Кол-во: 284

    "Позиция 64"

    "Лента на липкой основе шириной 148мм черная RAL 9017 в рулоне"

    Кол-во: 1078.63

    "Позиция 65"

    "Лента на липкой основе шириной 1500мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 694.59

    "Позиция 66"

    "Лента на липкой основе шириной 1500мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 191.48

    "Позиция 67"

    "Лента на липкой основе шириной 1500мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 452.63

    "Позиция 68"

    "Лента на липкой основе шириной 1500мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 46.61

    "Позиция 69"

    "Лента на липкой основе шириной 1500мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 65.65

    "Позиция 70"

    "Лента на липкой основе шириной 2000мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 156.66

    "Позиция 71"

    "Лента на липкой основе шириной 2000мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 13.22

    "Позиция 72"

    "Лента на липкой основе шириной 2500мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 51.47

    "Позиция 73"

    "Лента на липкой основе шириной 3000мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 22.95

    "Позиция 74"

    "Лента на липкой основе шириной 3000мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 17.58

    "Позиция 75"

    "Лента на липкой основе шириной 300мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 40мм в рулоне"

    Кол-во: 0.51

    "Позиция 76"

    "Лента на липкой основе шириной 300мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 40мм в рулоне"

    Кол-во: 7.58

    "Позиция 77"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 5.16

    "Позиция 78"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 93.29

    "Позиция 79"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 2.29

    "Позиция 80"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 193.82

    "Позиция 81"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 133.2

    "Позиция 82"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 87

    "Позиция 83"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 16.65

    "Позиция 84"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 33.26

    "Позиция 85"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 40мм в рулоне"

    Кол-во: 0.27

    "Позиция 86"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 8.17

    "Позиция 87"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 96.4

    "Позиция 88"

    "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 17.45

    "Позиция 89"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 6.85

    "Позиция 90"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 59.99

    "Позиция 91"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 0.78

    "Позиция 92"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 81.52

    "Позиция 93"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 7.24

    "Позиция 94"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 63

    "Позиция 95"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 214

    "Позиция 96"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 1.17

    "Позиция 97"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 160.11

    "Позиция 98"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с одной зеленой полоской RAL 6018 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 141

    "Позиция 99"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 1.98

    "Позиция 100"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 48.6

    "Позиция 101"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 99.23

    "Позиция 102"

    "Лента на липкой основе шириной 500мм красная RAL 3020 с одной желтой полоской RAL 1021 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 7

    "Позиция 103"

    "Лента на липкой основе шириной 52мм черная RAL 9017 в рулоне"

    Кол-во: 61

    "Позиция 104"

    "Лента на липкой основе шириной 52мм черная RAL 9017 в рулоне"

    Кол-во: 83

    "Позиция 105"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 3.75

    "Позиция 106"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 39.41

    "Позиция 107"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 71.76

    "Позиция 108"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 18.03

    "Позиция 109"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 70.68

    "Позиция 110"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 582

    "Позиция 111"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 8.36

    "Позиция 112"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 194.26

    "Позиция 113"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с одной зеленой полоской RAL 6018 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 216

    "Позиция 114"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне"

    Кол-во: 2.34

    "Позиция 115"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 154.27

    "Позиция 116"

    "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 7.11

    "Позиция 117"

    "Лента на липкой основе шириной 700мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 70мм в рулоне"

    Кол-во: 78

    "Позиция 118"

    "Лента на липкой основе шириной 72мм черная RAL 9017 в рулоне"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 119"

    "Лента на липкой основе шириной 72мм черная RAL 9017 в рулоне"

    Кол-во: 276

    "Позиция 120"

    "Лента на липкой основе шириной 72мм черная RAL 9017 в рулоне"

    Кол-во: 602.35

    "Позиция 121"

    "Лента на липкой основе шириной 800мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 130

    "Позиция 122"

    "Лента на липкой основе шириной 900мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 161

    "Позиция 123"

    "Лента на липкой основе шириной 900мм коричневая RAL 8002 с одной зеленой полоской RAL 6018 по 100мм в рулоне"

    Кол-во: 66

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