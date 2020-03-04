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Номер извещения
ГП050588
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка общестроительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 578-74-50 доб. 4309
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
p.sologubov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сологубов Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка общестроительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 09:30 GMT +304.03.2020 09:3004.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050588Дата и время окончания срока приема заявок Закупка общестроительных материаловМосква
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 13:0020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050588Подведение итогов не позднее Закупка общестроительных материаловМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка общестроительных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в техническом задании
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на условиях самовывоза со склада Поставщика с учётом ПРР с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). на условиях доставки силам Поставщика до г. Омск. с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). В ОСНОВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ НА ЭТП УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ НА УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА, В АНАЛОГАХ - С УЧЕТОМ ДОСТАВКИРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 48
Кол-во: 69.16
Кол-во: 55
Кол-во: 1320
Кол-во: 1.253
Кол-во: 0.6
Кол-во: 8
Кол-во: 20.2
Кол-во: 30.75
Кол-во: 600
Кол-во: 260
Кол-во: 6
Кол-во: 95.6
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Кол-во: 26.186
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Кол-во: 3.913
Кол-во: 1.7
Кол-во: 0.1
Кол-во: 38.5
Кол-во: 0.01
Кол-во: 7.94
Кол-во: 0.9
Кол-во: 5.04
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 12.8
Кол-во: 233.87
Кол-во: 15.29
Кол-во: 209.43
Кол-во: 12.02
Кол-во: 58.05
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Кол-во: 300.45
Кол-во: 15.76
Кол-во: 4
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