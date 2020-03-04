Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

на условиях самовывоза со склада Поставщика с учётом ПРР с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). на условиях доставки силам Поставщика до г. Омск. с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). В ОСНОВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ НА ЭТП УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ НА УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА, В АНАЛОГАХ - С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ Рассчитать логистику >

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лента на липкой основе шириной 148мм черная RAL 9017 в рулоне" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Дюбель-гвоздь 6х40 мм" Кол-во: 200

"Позиция 3" "Лист ЛПН 3000х1500х10 ГОСТ 18124-2012 хризотилцементный плоский непрессованный" Кол-во: 48

"Позиция 4" "Сетка (5х5) армирующая из стекловолокна" Кол-во: 69.16

"Позиция 5" "Скотч монтажный алюминиевый 50ммх25м" Кол-во: 55

"Позиция 6" "Тарельчатый дюбель с забивным распорным элементом «Termoclip – стена 1 MT», длина анкера 200мм" Кол-во: 1320

"Позиция 7" "Асбест хризотиловый А-6К-30 ГОСТ 12871-93" Кол-во: 1.253

"Позиция 8" "Прокладка ПРП-60.П-30х40.300 ГОСТ 19177-81" Кол-во: 0.6

"Позиция 9" "Герметик Пентэласт 1101 ТУ 2252-150-40245042-2006 силиконовый однокомпонентный" Кол-во: 8

"Позиция 10" "Грунтовка токопроводящая FORBO Eurocol 041" Кол-во: 20.2

"Позиция 11" "Грунтовка Юнис универсальная" Кол-во: 30.75

"Позиция 12" "Дюбель-гвоздь ДГ4,5х30" Кол-во: 600

"Позиция 13" "Лента герметизирующая Planterband" Кол-во: 260

"Позиция 14" "Лента НИКОБЕНД" Кол-во: 6

"Позиция 15" "Лента ППЭ 5х15 ТУ3464-001-24662036-2014 самоклеящаяся уплотнительная" Кол-во: 95.6

"Позиция 16" "Лист ЛПП-3,0х1,2х8 ГОСТ 18124-2012 хризотилцементный плоский прессованный длиной 3000мм, шириной 1200мм, толщиной 8мм" Кол-во: 29

"Позиция 17" "Рубероид РКК-350 ГОСТ 10923-93" Кол-во: 175.431

"Позиция 18" "Рубероид РКП-350 ГОСТ 10923-93" Кол-во: 338.164

"Позиция 19" "Скотч алюминиевый армир. 50мм*50м" Кол-во: 5

"Позиция 20" "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Скотч монтажный алюминиевый 50х50" Кол-во: 16

"Позиция 22" "Смазка Циатим-201 ГОСТ 6267-74" Кол-во: 4.7

"Позиция 23" "Стеклосетка ССАФП, ячейка 5х5мм, поверхностная плотность не менее 70г/м2 ТУ 2296-036-00204949-97" Кол-во: 1813

"Позиция 24" "Стеклоткань для гидроизоляции бетонных конструкций" Кол-во: 1.4

"Позиция 25" "Шнур ШАОН-10 асбестовый ГОСТ 1779-83" Кол-во: 64

"Позиция 26" "Герметик Пентэласт 1101 силиконовый (прозрачный) 310 мл" Кол-во: 9

"Позиция 27" "Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81" Кол-во: 11.249

"Позиция 28" "Лента на липкой основе шириной 300мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 40мм в рулоне" Кол-во: 0.5

"Позиция 29" "Дюбель 8х40 мм пластмассовый" Кол-во: 56

"Позиция 30" "Кальций хлористый ГОСТ 450-77" Кол-во: 0.05

"Позиция 31" "Краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 серебристая" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Грунтовка Юнис универсальная" Кол-во: 2.5

"Позиция 33" "Стеклонить ЕС6 26 ГОСТ 8325-93" Кол-во: 0.258

"Позиция 34" "Текстолит поделочный конструкционный Текстолит ПТК-8.0 ГОСТ 5-78*" Кол-во: 1.292

"Позиция 35" "Ткань конструкционная Т-23Р (950) из стеклянных крученых нитей ТУ 6-48-53-90" Кол-во: 26.186

"Позиция 36" "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 1021" Кол-во: 9.62

"Позиция 37" "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 3020" Кол-во: 3.913

"Позиция 38" "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 9017" Кол-во: 1.7

"Позиция 39" "Олифа "Оксоль"марка В ГОСТ 190-78" Кол-во: 0.1

"Позиция 40" "Пакля ГОСТ 16183-77 (просмоленная)" Кол-во: 38.5

"Позиция 41" "Сода кальцинированная ГОСТ 5100-85" Кол-во: 0.01

"Позиция 42" "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL 3020" Кол-во: 7.94

"Позиция 43" "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL 9017" Кол-во: 0.9

"Позиция 44" "Герметик полиуретановый Гермотекс для деформационных швов" Кол-во: 5.04

"Позиция 45" "Лента армирующая серпянка 50мм" Кол-во: 12

"Позиция 46" "Шнур асбестовый ШАОН-10 ГОСТ 1779-83" Кол-во: 50

"Позиция 47" "Эмаль ПФ-115 ОСТ 6-10-426-79 серая" Кол-во: 12.8

"Позиция 48" "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 233.87

"Позиция 49" "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 15.29

"Позиция 50" "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 209.43

"Позиция 51" "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 12.02

"Позиция 52" "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 58.05

"Позиция 53" "Лента на липкой основе шириной 1000мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 14.2

"Позиция 54" "Лента на липкой основе шириной 1000мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 100мм в рулоне" Кол-во: 450

"Позиция 55" "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосами RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 300.45

"Позиция 56" "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосами RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 15.76

"Позиция 57" "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 4

"Позиция 58" "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 215.6

"Позиция 59" "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 18.44

"Позиция 60" "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосами RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 69.64

"Позиция 61" "Лента на липкой основе шириной 1000мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосами RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 11.98

"Позиция 62" "Лента на липкой основе шириной 700мм коричневая RAL 8002 с одной зеленой полоской RAL 6018 по 70мм в рулоне" Кол-во: 164

"Позиция 63" "Лента на липкой основе шириной 148мм черная RAL 9017 в рулоне" Кол-во: 284

"Позиция 64" "Лента на липкой основе шириной 148мм черная RAL 9017 в рулоне" Кол-во: 1078.63

"Позиция 65" "Лента на липкой основе шириной 1500мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 694.59

"Позиция 66" "Лента на липкой основе шириной 1500мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 191.48

"Позиция 67" "Лента на липкой основе шириной 1500мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 452.63

"Позиция 68" "Лента на липкой основе шириной 1500мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 46.61

"Позиция 69" "Лента на липкой основе шириной 1500мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 65.65

"Позиция 70" "Лента на липкой основе шириной 2000мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 156.66

"Позиция 71" "Лента на липкой основе шириной 2000мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 13.22

"Позиция 72" "Лента на липкой основе шириной 2500мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 51.47

"Позиция 73" "Лента на липкой основе шириной 3000мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 22.95

"Позиция 74" "Лента на липкой основе шириной 3000мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 100мм в рулоне" Кол-во: 17.58

"Позиция 75" "Лента на липкой основе шириной 300мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 40мм в рулоне" Кол-во: 0.51

"Позиция 76" "Лента на липкой основе шириной 300мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 40мм в рулоне" Кол-во: 7.58

"Позиция 77" "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 5.16

"Позиция 78" "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 93.29

"Позиция 79" "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 2.29

"Позиция 80" "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 193.82

"Позиция 81" "Лента на липкой основе шириной 400мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 133.2

"Позиция 82" "Лента на липкой основе шириной 400мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 50мм в рулоне" Кол-во: 87

"Позиция 83" "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 16.65

"Позиция 84" "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 33.26

"Позиция 85" "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 40мм в рулоне" Кол-во: 0.27

"Позиция 86" "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 8.17

"Позиция 87" "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 96.4

"Позиция 88" "Лента на липкой основе шириной 400мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 17.45

"Позиция 89" "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 6.85

"Позиция 90" "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 59.99

"Позиция 91" "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 0.78

"Позиция 92" "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 81.52

"Позиция 93" "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 7.24

"Позиция 94" "Лента на липкой основе шириной 500мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 63

"Позиция 95" "Лента на липкой основе шириной 500мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 50мм в рулоне" Кол-во: 214

"Позиция 96" "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 1.17

"Позиция 97" "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 160.11

"Позиция 98" "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с одной зеленой полоской RAL 6018 по 50мм в рулоне" Кол-во: 141

"Позиция 99" "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 1.98

"Позиция 100" "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 48.6

"Позиция 101" "Лента на липкой основе шириной 500мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 99.23

"Позиция 102" "Лента на липкой основе шириной 500мм красная RAL 3020 с одной желтой полоской RAL 1021 по 50мм в рулоне" Кол-во: 7

"Позиция 103" "Лента на липкой основе шириной 52мм черная RAL 9017 в рулоне" Кол-во: 61

"Позиция 104" "Лента на липкой основе шириной 52мм черная RAL 9017 в рулоне" Кол-во: 83

"Позиция 105" "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 3.75

"Позиция 106" "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 39.41

"Позиция 107" "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 71.76

"Позиция 108" "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 18.03

"Позиция 109" "Лента на липкой основе шириной 600мм желтая RAL 1021 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 70.68

"Позиция 110" "Лента на липкой основе шириной 600мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 70мм в рулоне" Кол-во: 582

"Позиция 111" "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 8.36

"Позиция 112" "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с двумя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 194.26

"Позиция 113" "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с одной зеленой полоской RAL 6018 по 70мм в рулоне" Кол-во: 216

"Позиция 114" "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 50мм в рулоне" Кол-во: 2.34

"Позиция 115" "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с одной красной полоской RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 154.27

"Позиция 116" "Лента на липкой основе шириной 600мм коричневая RAL 8002 с тремя красными полосками RAL 3020 по 70мм в рулоне" Кол-во: 7.11

"Позиция 117" "Лента на липкой основе шириной 700мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 70мм в рулоне" Кол-во: 78

"Позиция 118" "Лента на липкой основе шириной 72мм черная RAL 9017 в рулоне" Кол-во: 0.3

"Позиция 119" "Лента на липкой основе шириной 72мм черная RAL 9017 в рулоне" Кол-во: 276

"Позиция 120" "Лента на липкой основе шириной 72мм черная RAL 9017 в рулоне" Кол-во: 602.35

"Позиция 121" "Лента на липкой основе шириной 800мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 100мм в рулоне" Кол-во: 130

"Позиция 122" "Лента на липкой основе шириной 900мм зеленая RAL 6018 с одной желтой полоской RAL 1021 по 100мм в рулоне" Кол-во: 161