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    Главная / Торги / Изготовление и поставка осветительных устройств и их частей

    Изготовление и поставка осветительных устройств и их частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 21:5905.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925856Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка осветительных устройств и их частей614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008925856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка осветительных устройств и их частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 09:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32008925856.pdf

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-19

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    GubinAleksei@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Губин Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка осветительных устройств и их частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 21:59 GMT +305.03.2020 21:5905.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925856Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка осветительных устройств и их частей614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 21:5905.03.2020 21:5905.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008925856Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка осветительных устройств и их частей614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 21:5906.04.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925856Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка осветительных устройств и их частей614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка осветительных устройств и их частей

    Начальная цена

    376 512,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606377/name/5e72fc7b52d153.83948772

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 36.00000

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    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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    Регион:
    Москва
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