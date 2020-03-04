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    Главная / Торги / Закупка гидравлических ножниц для экскаваторов KOMATSU РС300, KOMATSU РС400.

    Закупка гидравлических ножниц для экскаваторов KOMATSU РС300, KOMATSU РС400.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 18:0004.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050502Дата и время окончания срока приема заявок Закупка гидравлических ножниц для экскаваторов KOMATSU РС300, KOMATSU РС400.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050502

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка гидравлических ножниц для экскаваторов KOMATSU РС300, KOMATSU РС400.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    Техническое задание

    Форма договора

    Информационная карта запроса предложений

    Карта предприятия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1255

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    SupteliaSA@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суптеля Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка гидравлических ножниц для экскаваторов KOMATSU РС300, KOMATSU РС400.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 18:00 GMT +304.03.2020 18:0004.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050502Дата и время окончания срока приема заявок Закупка гидравлических ножниц для экскаваторов KOMATSU РС300, KOMATSU РС400.Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050502Подведение итогов не позднее Закупка гидравлических ножниц для экскаваторов KOMATSU РС300, KOMATSU РС400.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050502Подведение итогов не позднее Закупка гидравлических ножниц для экскаваторов KOMATSU РС300, KOMATSU РС400.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка гидравлических ножниц для экскаваторов KOMATSU РС300, KOMATSU РС400.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Амурская обл., г. Благовещенск, г. Свободный (50 км на Серверо-Запад), Территория АГПЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидравлические ножницы на экскаватор"

    Кол-во: 1

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