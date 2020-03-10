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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗ

    Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 17:0010.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    б/н

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗ

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ЭТП.rtf

    Тендерная документация word

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40 доб. 2602

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ekaterina.olennikova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленникова Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 17:00 GMT +310.03.2020 17:0010.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 17:0010.03.2020 17:0010.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050528Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 18:0031.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050528Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    46.6

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    62.09.20.190

    Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки

    46.66.10.000

    Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием

    33.12.16.000

    Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    28.23.26.000

    Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

    47.41

    Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    46.66

    Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603493/name/5e70a334753b32.43408344

    17.03.2020

    Тендерная документация

    10.03.2020

    Тендерная документация word

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MK-8305B Ремонтный комплект (Colour developing units, Colour drum units, 600'000 c) TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci (1702LK0UN1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тонер-картридж TK-8305M Magenta TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci (15 тыс с)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Тонер-картридж TK-8305C Cyan TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci (15 тыс с)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Тонер-картридж TK-8305Y Yellow TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci (15 тыс с)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Тонер-картридж TK-8305K Black TASKalfa 3050ci/3550ci/3051ci/3551ci (25 тыс с)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Бункер отработанного тонера WT-860 для Kyocera TASKalfa 3050ci/3550ci/3551ci/4550ci/5550ci, TASKalfa 3500i/4500i/5500i, FS-C8650DN"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Картридж HP CF280X, Black{LaserJet Pro 400 M401/M425, Black, (6900стр.)}"

    Кол-во: 13

    "Позиция 8"

    "CE255A/55A Картридж для принтера HP LJP3015, ресурс 6000 стр."

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "DK-8505/2LC93013/2LC93013 Блок фотобарабана для Kyocera TaskAlfa 4550ci/5550ci"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "CF210A/№131А Картридж черный для Hewlett-Packard LaserJet M276nw/M251nw, ресурс 1600 cтр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "CF211A/№131А Картридж синий для Hewlett-Packard LaserJet M276nw/M251nw"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "CF212A/№131А Картридж желтый для Hewlett-Packard LaserJet M276nw/M251nw"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "CF213A/№131 Картридж пурпурный для Hewlett-Packard LaserJet M276nw/M251nw"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "CE505X Картридж для принтеров HP LaserJet P2055, ресурс 6500 стр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "WT-8500 Бункер отработанного тонера для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i/6052c/2552ci/4052ci"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Тонер-картридж синий TK-8345C Cyan TASKalfa 2552ci (12 тыс с)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Тонер-картридж черный TK-8345K Black TASKalfa 2552ci (20 тыс с)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Тонер-картридж пурпурный TK-8345M Magenta TASKalfa 2552ci (12 тыс с)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Тонер-картридж желтый TK-8345Y Yellow TASKalfa 2552ci (12 тыс с)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "HP CE250X Картридж черный для Hewlett-Packard LaserJet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "HP CE251A Картридж голубой для Hewlett-Packard LaserJet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "HP CE252A Картридж желтый для Hewlett-Packard LaserJet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "HP CE253A Картридж красный для Hewlett-Packard LaserJet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "HP CC364X Картридж черный для Hewlett-Packard LaserJet"

    Кол-во: 2

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