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Номер извещения
ГП050528
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗ
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 2602
Факс
--
Адрес электронной почты
ekaterina.olennikova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Оленникова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 17:00 GMT +310.03.2020 17:0010.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 17:0010.03.2020 17:0010.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050528Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд ПАО ОМЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
46.6
62.09.20.190
46.66.10.000
33.12.16.000
28.23.26.000
47.41
95.11.10
26
46.66
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 13
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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