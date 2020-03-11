Оказание услуг по проведению ТО и текущего ремонта с приобретением запасных частей катков дорожных, BW151 AD-4 BOMAG GMBN, DM-13-SP, DM-13-VD, T-134 «Александер» для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008926163 Уникальный номер закупки Номер закупки 03-10 Наименование закупки Оказание услуг по проведению ТО и текущего ремонта с приобретением запасных частей катков дорожных, BW151 AD-4 BOMAG GMBN, DM-13-SP, DM-13-VD, T-134 «Александер» для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон +7 34670 2-14-10 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты Fil10-oz@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Макарова Елена Анатольевна Место рассмотрения предложений Белоярский Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru