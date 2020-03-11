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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку масел для автотранспорта на 1-е полугодие 2020 года ООО "БВК" среди субъектов малого и среднего предпринимательства

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку масел для автотранспорта на 1-е полугодие 2020 года ООО "БВК" среди субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел для автотранспорта для нужд ООО "БВК" в 2020БерезникиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925826

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку масел для автотранспорта на 1-е полугодие 2020 года ООО "БВК" среди субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5.3.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры БВК

    Юридический адрес

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,

    Почтовый адрес

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95

    Контактный телефон

    +7 912 880-83-72

    Факс

    +7 3424 29-26-17

    Адрес электронной почты

    monina_ea@bervk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Монина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Березники

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел для автотранспорта для нужд ООО "БВК" в 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 15:0018.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925826Подведение итогов не позднее Поставка масел для автотранспорта для нужд ООО "БВК" в 2020Березники

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел для автотранспорта для нужд ООО "БВК" в 2020

    Начальная цена

    389 149,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением 1.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Березники, ул. Березниковская 95Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БВК
    Все закупки и тендеры БВК

    Адрес местонахождения

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605197/name/5e71ee69ac6814.25542858

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

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