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    Главная / Торги / Оказание услуг по брендированию спецтехники

    Оказание услуг по брендированию спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.04.2020 10:0028.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926005Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по брендированию спецтехникиАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926005

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по брендированию спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    27.02.2020 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Документация_о_закупке.docx

    Итоговый_протокол_ТК_№18-2020_от_12.05.2020.pdf

    Итоговый_протокол_ТК_№18-2020_от_12.05.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по брендированию спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.04.2020 10:00 GMT +328.04.2020 10:0028.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926005Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по брендированию спецтехникиАрхангельск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.04.2020 10:0028.04.2020 10:0028.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926005Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по брендированию спецтехникиАрхангельск

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2020 10:0027.05.2020 10:0027.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926005Подведение итогов не позднее Оказание услуг по брендированию спецтехникиАрхангельск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202027.05.2020 10:0027.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926005Подведение итогов не позднее Оказание услуг по брендированию спецтехникиАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по брендированию спецтехники

    Начальная цена

    586 876,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На территории Заказчика по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9. Подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты. Расчет производится в течение 30 календарных дней, на основании подписываемого обеими сторонами Акта сдачи-приемки услуг. Для участников являющихся СМСП, сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней, на основании подписываемого обеими сторонами Акта сдачи-приемки услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    18.12

    Услуги печатные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/642118/name/5eba4729c2ebc3.98705139

    12.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/642450/name/5eba857666e6f8.85097491

    12.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по брендированию спецтехники"

    Кол-во: 34.00000

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