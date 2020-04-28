Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Без предоплаты. Расчет производится в течение 30 календарных дней, на основании подписываемого обеими сторонами Акта сдачи-приемки услуг. Для участников являющихся СМСП, сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней, на основании подписываемого обеими сторонами Акта сдачи-приемки услуг