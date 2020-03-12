Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Проектно-изыскательские работы"

Выполнение работ по комплексному обследованию существующего здания и разработке проектно-сметной документации по его реконструкции с целью размещения в нем Базы практик Факультета космических исследований МГУ имени М.В.Ломоносова по адресу: Московская обл., Щелковский район, сельское поселение Анискинское, село Анискино (2 усл. ед) (223.ОК.387; Id44854)