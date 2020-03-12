Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Проектно-изыскательские работы"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Проектно-изыскательские работы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935338Дата и время окончания срока приема заявок Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооруженийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935338

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    325485

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Проектно-изыскательские работы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    325485_итоговый_протокол.pdf

    Техническое_задание_№_325_485.part1.rar

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 325 485 ЛОТ № 1.pdf

    Техническое_задание_№_325_485.part2.rar

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №325 485.docx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №325 485.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нефедова Светлана Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооружений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 11:59 GMT +312.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935338Дата и время окончания срока приема заявок Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооруженийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 12:0012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935338Дата и время вскрытия заявок Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооруженийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935338Подведение итогов не позднее Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооруженийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935338Подведение итогов не позднее Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооруженийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооружений

    Начальная цена

    168 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    71.11.22.000

    Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604410/name/5e70d97d0dc756.78730050

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работа по выносу в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Конкурс № 32110937822
    Выполнение работ по комплексному обследованию существующего здания и разработке проектно-сметной документации по его реконструкции с целью размещения в нем Базы практик Факультета космических исследований МГУ имени М.В.Ломоносова по адресу: Московская обл., Щелковский район, сельское поселение Анискинское, село Анискино (2 усл. ед) (223.ОК.387; Id44854)
    Выполнение работ по комплексному обследованию существующего здания и разработке...
    575327
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 200000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить