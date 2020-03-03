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Номер извещения
ГП050526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2935
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.zolotuhin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золотухин Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.03.2020 15:30 GMT +303.03.2020 15:3003.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050526Дата и время окончания срока приема заявок Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКММосква
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 16:0013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050526Подведение итогов не позднее Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
27.3
Документация лота
Кол-во: 135
Кол-во: 250
Кол-во: 750
Кол-во: 70
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 180
Кол-во: 140
Кол-во: 200
Кол-во: 2110
Кол-во: 1130
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