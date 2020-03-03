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    Главная / Торги / Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКМ

    Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 15:3003.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050526Дата и время окончания срока приема заявок Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050526

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Форма ТКП

    Образец_СПЕЦИФИКАЦИИ

    типовой_договор_поставки_2020

    Протокол_ГП050526.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2935

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.zolotuhin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золотухин Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.03.2020 15:30 GMT +303.03.2020 15:3003.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050526Дата и время окончания срока приема заявок Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 16:0013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050526Подведение итогов не позднее Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050526Подведение итогов не позднее Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка монтажного кабеля для объектов строительства ЧНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/649401/name/5ec6205f8fbb26.38496185

    21.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель Герда-КПКнг(А)-HF 2х2х2,5 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 135

    "Позиция 2"

    "Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 4х2х1,0 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 250

    "Позиция 3"

    "Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 5х2х1,0 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 750

    "Позиция 4"

    "Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 70

    "Позиция 5"

    "Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 4х2х1,2 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 1х2х0,5 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 1х2х0,5 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 180

    "Позиция 8"

    "Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 2х2х1,2 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 140

    "Позиция 9"

    "Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 2х2х1,2 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Кабель Герда-КПКнг(А)-HF УФ 2х2х1,2 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 2110

    "Позиция 11"

    "Кабель Герда-КПКнг(А)-HF УФ 2х2х2,5 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 1130

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