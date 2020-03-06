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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки резино-технических изделий для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки резино-технических изделий для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925750Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резино-технических изделийПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925750

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки резино-технических изделий для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_РТИ.pdf

    ГВК-31

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Юридический адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Почтовый адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Контактный телефон

    +7 8412 20-96-20

    Факс

    +7 8412 34-60-75

    Адрес электронной почты

    vodokanal-pnz@gvkpenza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильин Юрий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резино-технических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 23:5924.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925750Подведение итогов не позднее Поставка резино-технических изделийПенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резино-технических изделий

    Начальная цена

    684 307,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609576/name/5e785dcb3e0b58.26048381

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих резиновых изделий"

    Кол-во:

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