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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж торгового оборудования для ЦРА № 42 № 04/ЗП

    Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж торгового оборудования для ЦРА № 42 № 04/ЗП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 04:3006.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925821Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка, монтаж торгового оборудования для ЦРА №42КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925821

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж торгового оборудования для ЦРА № 42 № 04/ЗП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 3

    Приложение № 2

    Извещение и документация

    Изменения

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Юридический адрес

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    Почтовый адрес

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Контактный телефон

    +7 391 219-04-41

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dyakovaga@gpkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дякова Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка, монтаж торгового оборудования для ЦРА №42

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 19:5912.03.2020 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925821Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, монтаж торгового оборудования для ЦРА №42Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка, монтаж торгового оборудования для ЦРА №42

    Начальная цена

    1 517 115,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    46 штук, в соответствии с Приложением № 1 к проекту договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений № 04/ЗП (форма 10.1).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 32 (Центральная районная аптека №42).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика либо в иной форме, дополнительно согласованной Сторонами и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания монтажа торгового оборудования, что подтверждается актом приема-передачи выполненных работ, при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 5.3.10. проекта договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений № 04/ЗП (форма 10.1). Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений № 04/ЗП (форма 10.1).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Адрес местонахождения

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12

    Мебель деревянная для офисов

    Классификатор ОКВЭД2

    35.12.1

    Передача электроэнергии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598118/name/5e6a02bd0d4608.54396761

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Передача электроэнергии"

    Кол-во: 46.00000

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