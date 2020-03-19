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    Главная / Торги / Запчасти к автоматам питьевой воды

    Запчасти к автоматам питьевой воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 15:3019.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925729Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти к автоматам питьевой водыСамара, ул. Земеца 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти к автоматам питьевой воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.zip

    Извещение_о_внесении_изменений.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-54-30

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полынкина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара, ул. Земеца 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти к автоматам питьевой воды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925729Подведение итогов не позднее Запчасти к автоматам питьевой водыСамара, ул. Земеца 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти к автоматам питьевой воды

    Начальная цена

    417 133,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в извещении о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в извещении о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в извещении о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.110

    Оборудование для фильтрования или очистки воды

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 141.00000

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    27.04.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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