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    Главная / Торги / Поставка выключателей, контакторов, реле

    Поставка выключателей, контакторов, реле

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выключателей, контакторов, реле ЦАОПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-0611-19-MT

    Наименование закупки

    Поставка выключателей, контакторов, реле

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4. Расчет стоимости (Форма 1.1)

    1. Инструкция для участников закупки_ЗЦ_0611-19-MT

    2. Техническое задание_ЗЦ_0611-19-MT

    2.1. Перечень МТР_ЗЦ_0611-19-MT

    2.2. Инструкция при отправке_ЗЦ_0611-19-MT

    3. Техническое предложение (Форма 9.1)

    Договор поставки с приложениями

    Письмо_о_завершении_процедуры_0611.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    VBekker@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беккер Владимир Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка выключателей, контакторов, реле

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 15:00 GMT +305.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выключателей, контакторов, реле ЦАО

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050449Дата и время вскрытия заявок Поставка выключателей, контакторов, реле ЦАО

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2020 23:5905.06.2020 23:5905.06.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050449Подведение итогов не позднее Поставка выключателей, контакторов, реле ЦАО

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.202005.06.2020 23:5905.06.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050449Подведение итогов не позднее Поставка выключателей, контакторов, реле ЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка выключателей, контакторов, реле

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    303 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усинск (ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    27.12.22

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    3. Техническое предложение (Форма 9.1)

    01.06.2020

    4. Расчет стоимости (Форма 1.1)

    01.06.2020

    Договор поставки с приложениями

    01.06.2020

    1. Инструкция для участников закупки_ЗЦ_0611-19-MT

    01.06.2020

    2. Техническое задание_ЗЦ_0611-19-MT

    01.06.2020

    2.1. Перечень МТР_ЗЦ_0611-19-MT

    01.06.2020

    2.2. Инструкция при отправке_ЗЦ_0611-19-MT

    01.06.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/656483/name/5ed4bfcb38f863.08216043

    01.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка выключателей, контакторов, реле"

    Кол-во: 303

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