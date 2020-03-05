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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050449
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка выключателей, контакторов, реле
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 09:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
VBekker@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беккер Владимир Викторович
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка выключателей, контакторов, реле
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 15:00 GMT +305.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выключателей, контакторов, реле ЦАО
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050449Дата и время вскрытия заявок Поставка выключателей, контакторов, реле ЦАО
Подведение итогов не позднее
05.06.2020 23:5905.06.2020 23:5905.06.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050449Подведение итогов не позднее Поставка выключателей, контакторов, реле ЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка выключателей, контакторов, реле
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
303 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усинск (ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
27.12.22
27.12
Документация лота
Кол-во: 303
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