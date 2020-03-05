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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050453
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
пополнение склада запчастей для техники УРАЛ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 09:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
n.serenok@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серенок Николай Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пополнение склада запчастей для техники УРАЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 18:00 GMT +305.03.2020 18:0005.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050453Дата и время окончания срока приема заявок пополнение склада запчастей для техники УРАЛМосква
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 12:0020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050453Подведение итогов не позднее пополнение склада запчастей для техники УРАЛМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пополнение склада запчастей для техники УРАЛ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
29.32
Документация лота
Кол-во: 80
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 70
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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