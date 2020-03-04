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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050445
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Задвижка клиновая Клапан предохранительный Ду
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Исследование рынка
Дата публикации
27.02.2020 09:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-41
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
pts940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пшеничникова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Задвижка клиновая PN Клапан предохранительный Ду
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижка клиновая PN Клапан предохранительный Ду
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар поставляется силами Поставщика до склада ПАО НПО «Искра», г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.14.1
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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