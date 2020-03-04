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    Главная / Торги / Задвижка клиновая Клапан предохранительный Ду

    Задвижка клиновая Клапан предохранительный Ду

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050445Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка клиновая PN Клапан предохранительный Ду 614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Задвижка клиновая Клапан предохранительный Ду

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Исследование рынка

    Дата публикации

    27.02.2020 09:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    исследование рынка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-41

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    pts940@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пшеничникова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Задвижка клиновая PN Клапан предохранительный Ду

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050445Подведение итогов не позднее Задвижка клиновая PN Клапан предохранительный Ду 614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижка клиновая PN Клапан предохранительный Ду

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар поставляется силами Поставщика до склада ПАО НПО «Искра», г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% после поставки продукции в адрес Покупателя в течение 20 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая PN , клапан предохранительный"

    Кол-во: 12

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