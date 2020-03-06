Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара на склад покупателя. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящего извещения. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: поставка осуществляется партиями, согласно заявки Заказчика, оформленной по факсимильной связи или e-mail. Не заказанная продукция не принимается и не оплачивается Заказчиком. Периодичность направляемых заявок и объем поставляемого товара, Заказчик определяет самостоятельно в течение срока действия договора.