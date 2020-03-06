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Номер извещения
32008925577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технических газов в ассортименте.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Почтовый адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Контактный телефон
+7 343 375-83-25
Факс
+7 343 375-83-25
Адрес электронной почты
100-bez@vektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Григорий Михайлович
Место рассмотрения предложений
ЕКАТЕРИНБУРГ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов в ассортименте.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 06:00 GMT +306.03.2020 06:0006.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов в ассортименте.ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 06:0006.03.2020 06:0006.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008925577Дата и время вскрытия заявок Поставка технических газов в ассортименте.ЕКАТЕРИНБУРГ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов в ассортименте.
Начальная цена
408 980,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и приложениями к договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УПП ВЕКТОР
Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР
Адрес местонахождения
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
20.11.11
20.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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