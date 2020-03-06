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    Главная / Торги / Поставка технических газов в ассортименте.

    Поставка технических газов в ассортименте.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 06:0006.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов в ассортименте.ЕКАТЕРИНБУРГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008925577

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технических газов в ассортименте.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Протокол_№_32008925577-01.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Юридический адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Почтовый адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Контактный телефон

    +7 343 375-83-25

    Факс

    +7 343 375-83-25

    Адрес электронной почты

    100-bez@vektor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Григорий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    ЕКАТЕРИНБУРГ

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технических газов в ассортименте.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 06:00 GMT +306.03.2020 06:0006.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов в ассортименте.ЕКАТЕРИНБУРГ

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 06:0006.03.2020 06:0006.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008925577Дата и время вскрытия заявок Поставка технических газов в ассортименте.ЕКАТЕРИНБУРГ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925577Подведение итогов не позднее Поставка технических газов в ассортименте.ЕКАТЕРИНБУРГ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов в ассортименте.

    Начальная цена

    408 980,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с договором и приложениями к договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара на склад покупателя. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящего извещения. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: поставка осуществляется партиями, согласно заявки Заказчика, оформленной по факсимильной связи или e-mail. Не заказанная продукция не принимается и не оплачивается Заказчиком. Периодичность направляемых заявок и объем поставляемого товара, Заказчик определяет самостоятельно в течение срока действия договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УПП ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Адрес местонахождения

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11

    Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596172/name/5e687ff967cb20.81765332

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 1.00000

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