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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право поставки хозяйственных товаров (гербицидов) для нужд АО «Газпром газораспределение Север»

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право поставки хозяйственных товаров (гербицидов) для нужд АО «Газпром газораспределение Север»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 08:5911.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925440Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственные товарыв соответствии с документациейПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право поставки хозяйственных товаров (гербицидов) для нужд АО «Газпром газораспределение Север»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_ГГС_32008925440.pdf

    Протокол_итоговый_ГГС_32008925440.pdf

    Проект_договора_лот_2.docx

    Извещение.docx

    Проект_договора_лот_1.docx

    Техническое_задание_лот_1.docx

    Техническое_задание_лот_2.docx

    Форма_3._Коммерческое_предложение_лот_2.xlsx

    Форма_12._Описание_поставляемого_товара_лот_2.xlsx

    Документация

    Форма_3_Коммерческое_предложение_лот_1.xlsx

    Форма_12._Описание_поставляемого_товара_лот_1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Почтовый адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Контактный телефон

    +7 3452 28-91-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойлова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    в соответствии с документацией

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925440Подведение итогов не позднее Хозяйственные товарыв соответствии с документацией

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    1 478 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документаций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документаций

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    20.20.12

    Гербициды

    Классификатор ОКВЭД2

    20.20

    Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602027/name/5e6f639c9712a9.22153428

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов"

    Кол-во: 2210.00000

    Лот 2

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925440Подведение итогов не позднее Хозяйственные товарыв соответствии с документацией

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    318 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документаций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документаций

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    20.20.12

    Гербициды

    Классификатор ОКВЭД2

    20.20

    Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602032/name/5e6f6426312dc6.94208966

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов"

    Кол-во: 500.00000

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