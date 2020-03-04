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    Главная / Торги / Комплектующие для машины термической резки Omnicut 3600 G:

    Комплектующие для машины термической резки Omnicut 3600 G:

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050437Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие для машины термической резки Omnicut 3600 G:614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050437

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплектующие для машины термической резки Omnicut 3600 G:

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Исследование рынка

    Дата публикации

    27.02.2020 08:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Исследование рынка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-41

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    PshenichnikovaTatyana@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пшеничникова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие для машины термической резки Omnicut 3600 G:

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050437Подведение итогов не позднее Комплектующие для машины термической резки Omnicut 3600 G:614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие для машины термической резки Omnicut 3600 G:

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар поставляется силами Поставщика до склада ПАО НПО «Искра», г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% после поставки продукции в адрес Покупателя в течение 20 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.3

    Производство запасных частей и комплектующих коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие для машины термической резки Omnicut 3600 G:"

    Кол-во: 13

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