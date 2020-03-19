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Номер извещения
ГП050436
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Liebherr LTM 1225
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 08:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620023, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ РОЩИНСКАЯ, 74, 106
Почтовый адрес
620023, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ РОЩИНСКАЯ, 74, 106
Контактный телефон
+7 905 859-30-29
Факс
--
Адрес электронной почты
sasha.beloborodov.88@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белобородов Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 07:30 GMT +319.03.2020 07:3019.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050436Дата и время окончания срока приема заявок Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 07:3019.03.2020 07:3019.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050436Дата и время вскрытия заявок Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 08:3019.03.2020 08:3019.03.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050436Подведение итогов не позднее Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.
Начальная цена
38 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЛКДИНАКС
Все закупки и тендеры ТЛКДИНАКС
Адрес местонахождения
620023, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ РОЩИНСКАЯ, 74, 106
Отсутствуют
Кол-во: 1
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