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    Главная / Торги / Liebherr LTM 1225

    Liebherr LTM 1225

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 07:3019.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050436Дата и время окончания срока приема заявок Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Liebherr LTM 1225

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 08:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДИНАКС
    Все закупки и тендеры ТЛКДИНАКС

    Юридический адрес

    620023, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ РОЩИНСКАЯ, 74, 106

    Почтовый адрес

    620023, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ РОЩИНСКАЯ, 74, 106

    Контактный телефон

    +7 905 859-30-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sasha.beloborodov.88@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобородов Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 07:30 GMT +319.03.2020 07:3019.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050436Дата и время окончания срока приема заявок Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 07:3019.03.2020 07:3019.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050436Дата и время вскрытия заявок Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 08:3019.03.2020 08:3019.03.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050436Подведение итогов не позднее Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 08:3019.03.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050436Подведение итогов не позднее Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Liebherr LTM 1225, г.п. 225 тонн. Наработка на кране - 6000м.ч. Пробег шасси - 20 тыс. км.

    Начальная цена

    38 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условиям документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЛКДИНАКС
    Все закупки и тендеры ТЛКДИНАКС

    Адрес местонахождения

    620023, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ РОЩИНСКАЯ, 74, 106

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    тех.характеристики крана

    27.02.2020

    Извещение

    27.02.2020

    фото крана

    27.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тракторы"

    Кол-во: 1

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