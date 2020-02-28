www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050434
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Подшипники 7620А (100*215*77,5) Подшипники 9039344 (220*345*360*85) Подшипники 32222 (110*200*38)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 08:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 927 028-98-79
Факс
--
Адрес электронной почты
85118@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Дукин Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Сызрань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подшипники 7620А (100*215*77,5) Подшипники 9039344 (220*345*360*85) Подшипники 32222 (110*200*38)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2020 09:30 GMT +328.02.2020 09:3028.02.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050434Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники 7620А (100*215*77,5) Подшипники 9039344 (220*345*360*85) Подшипники 32222 (110*200*38)Сызрань
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2020 09:3028.02.2020 09:3028.02.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050434Дата и время вскрытия заявок Подшипники 7620А (100*215*77,5) Подшипники 9039344 (220*345*360*85) Подшипники 32222 (110*200*38)Сызрань
Подведение итогов не позднее
02.03.2020 18:3002.03.2020 18:3002.03.2020 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050434Подведение итогов не позднее Подшипники 7620А (100*215*77,5) Подшипники 9039344 (220*345*360*85) Подшипники 32222 (110*200*38)Сызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипники 7620А (100*215*77,5) Подшипники 9039344 (220*345*360*85) Подшипники 32222 (110*200*38)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соглшасно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
до 10.03.2020 г. на склад АО ТЯЖМАШРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
28.15.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.