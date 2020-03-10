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    Главная / Торги / Поставка узла закрепления для Canon iR2520

    Поставка узла закрепления для Canon iR2520

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925286Дата и время окончания срока приема заявок Поставка узла закрепления для Canon iR2520 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925286

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1357

    Наименование закупки

    Поставка узла закрепления для Canon iR2520

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 08:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Документация 1357

    Протокол_подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    Почтовый адрес

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Контактный телефон

    +7 8452 69-31-25

    Факс

    +7 8452 69-28-32

    Адрес электронной почты

    korpus_ouz@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бут Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка узла закрепления для Canon iR2520

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 16:3011.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925286Подведение итогов не позднее Поставка узла закрепления для Canon iR2520 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка узла закрепления для Canon iR2520

    Начальная цена

    23 084,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сведения указаны в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596140/name/5e687b38935ca7.83940887

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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