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    Главная / Торги / Производственная мебель для оптических участков

    Производственная мебель для оптических участков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925202Дата и время окончания срока приема заявок Производственная мебель для оптических участков 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1351

    Наименование закупки

    Производственная мебель для оптических участков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 07:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Цена за единицу продукции

    Документация ЗК_1351 МСП

    Протокол_ЗК_1351_(ИТОГОВЫЙ).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    Почтовый адрес

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Контактный телефон

    +7 8452 69-31-25

    Факс

    +7 8452 69-28-32

    Адрес электронной почты

    korpus_ouz@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бут Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Производственная мебель для оптических участков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 16:3012.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925202Подведение итогов не позднее Производственная мебель для оптических участков 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производственная мебель для оптических участков

    Начальная цена

    477 425,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сведения указаны в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11

    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    47.59.1

    Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597622/name/5e69bf3db83eb6.93999348

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах"

    Кол-во: 94.00000

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