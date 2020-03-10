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    Главная / Торги / Оказание услуги по транспортированию и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства (ФККО - 4 71 101 01 52 1) в количестве 20000 шт.

    Оказание услуги по транспортированию и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства (ФККО - 4 71 101 01 52 1) в количестве 20000 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 16:0010.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925194Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по транспортированию и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства (ФККО - 4 71 101 01 52 1) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008925194

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуги по транспортированию и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства (ФККО - 4 71 101 01 52 1) в количестве 20000 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 07:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Протокол_подведения_итогов12032020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-55-29

    Факс

    Адрес электронной почты

    kochneva@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочнева Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по транспортированию и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства (ФККО - 4 71 101 01 52 1)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.202012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008925194Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуга по транспортированию и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства (ФККО - 4 71 101 01 52 1) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 09:0012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925194Подведение итогов не позднее Услуга по транспортированию и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства (ФККО - 4 71 101 01 52 1) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925194Подведение итогов не позднее Услуга по транспортированию и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства (ФККО - 4 71 101 01 52 1) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по транспортированию и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства (ФККО - 4 71 101 01 52 1)

    Начальная цена

    309 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    38.22.29.000

    Услуги по утилизации прочих опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.22

    Обработка и утилизация опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597871/name/5e69e34c13da12.72396058

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация опасных отходов"

    Кол-во: 20000.00000

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