Открытый конкурентный отбор организации по услуге 90201 «Услуги по разработке и поддержке информационных систем» на передачу неисключительного права использования программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных (ГРАНД-Смета) для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП050430 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0026433-370-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации по услуге 90201 «Услуги по разработке и поддержке информационных систем» на передачу неисключительного права использования программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных (ГРАНД-Смета) для ООО «Газпромнефть-Заполярье» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 52-10-90 доб. 75962 Адрес электронной почты gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Стрюк Сергей Олегович Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Приобретение лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных (Гранд-Смета) Дата и время окончания срока приема заявок 13.03.2020 14:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП050430 Дата и время окончания срока приема заявок приобретение лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных (Гранд-Смета) Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Приобретение лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных (Гранд-Смета) Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт