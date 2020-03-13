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Номер извещения
ГП050430
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации по услуге 90201 «Услуги по разработке и поддержке информационных систем» на передачу неисключительного права использования программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных (ГРАНД-Смета) для ООО «Газпромнефть-Заполярье»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.02.2020 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-10-90 доб. 75962
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стрюк Сергей Олегович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Приобретение лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных (Гранд-Смета)
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050430Дата и время окончания срока приема заявок приобретение лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных (Гранд-Смета)Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных (Гранд-Смета)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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