Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ)

    ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 13:0019.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050438Дата и время окончания срока приема заявок ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ) См. закупочную документацию, чертежи. ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050438

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 08:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Реквизиты

    Техническое задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-29

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    EkaterinaAnisimova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Екатерина Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ) См. закупочную документацию, чертежи.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 13:00 GMT +319.03.2020 13:0019.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050438Дата и время окончания срока приема заявок ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ) См. закупочную документацию, чертежи. Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 13:0019.03.2020 13:0019.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050438Дата и время вскрытия заявок ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ) См. закупочную документацию, чертежи. Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    11.05.2020 13:0011.05.2020 13:0011.05.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050438Подведение итогов не позднее ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ) См. закупочную документацию, чертежи. Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.05.202011.05.2020 13:0011.05.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050438Подведение итогов не позднее ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ) См. закупочную документацию, чертежи. Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ШКАФЫ РУНН 0.4кВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (2КТВ) См. закупочную документацию, чертежи.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 20 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленную продукцию (товар) производится в течение 60 дней с момента получения продукции (товара) на складе Покупателя, и предоставления отгрузочных документов оформленных в соответствии с НК РФ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, г.Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14 (промзона ПАО "ЧМК")
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.12.32.000

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкафы для электрических станций и подстанций"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074956
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    218 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Попозиционная № ГП237225
    Бумага рулонная для инженерной машины
    Бумага рулонная для инженерной машины
    593814
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить