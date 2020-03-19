Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 20 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора.