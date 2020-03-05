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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей из нержавеющей стали

    Поставка соединительных деталей из нержавеющей стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 21:5905.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей из нержавеющей стали614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008925179

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей из нержавеющей стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 07:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32008925179.pdf

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-54

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    ken951@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карманова Евгения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соединительных деталей из нержавеющей стали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 21:59 GMT +305.03.2020 21:5905.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей из нержавеющей стали614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 21:5905.03.2020 21:5905.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008925179Дата и время вскрытия заявок Поставка соединительных деталей из нержавеющей стали614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 21:5906.04.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925179Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей из нержавеющей стали614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей из нержавеющей стали

    Начальная цена

    224 184,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.141

    Детали соединительные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.3

    Производство стальных фитингов для труб, кроме литых

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606300/name/5e72dfa6d2ddf4.83997354

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных фитингов для труб, кроме литых"

    Кол-во: 385.00000

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