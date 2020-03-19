Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6 в Челябинске.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг производится по фактическому объему выполнения работ в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней для Исполнителей, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП); в течение 30 календарных дней для Исполнителей, не относящихся к СМСП после подписания Заказчиком актов оказанных услуг, получения надлежащим образом оформленных счетов-фактур.