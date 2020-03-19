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    Главная / Торги / Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6 в Челябинске.

    Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6 в Челябинске.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925182Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    09/ЭС/ЧЛ

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6 в Челябинске.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 07:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Ворм

    Договор

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 351 725-38-42

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Krasnoshekov@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Краснощеков Дмитрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.04.202027.04.2020 10:0027.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925182Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6

    Начальная цена

    894 503,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с тех заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Объекты производства работ (на территории промплощадки ПАО «ЧМК»). г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая д.14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг производится по фактическому объему выполнения работ в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней для Исполнителей, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП); в течение 30 календарных дней для Исполнителей, не относящихся к СМСП после подписания Заказчиком актов оказанных услуг, получения надлежащим образом оформленных счетов-фактур.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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