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Номер извещения
32008925182
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6 в Челябинске.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 351 725-38-42
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Dmitriy.Krasnoshekov@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Краснощеков Дмитрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт шинного моста 10 кВ Трансформатора силового №2; 80 МВА на ГПП-6
Начальная цена
894 503,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тех заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объекты производства работ (на территории промплощадки ПАО «ЧМК»). г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая д.14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
33.14.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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