Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1). Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем на юридический адрес Поставщика заказным письмом или на адрес электронной почты Поставщика или по факсу, но не ранее 1 (одного) календарного дня с момента получения Поставщиком Заявки. Всего не более 6 (шести) Заявок в течение действия договора. 2)оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара.