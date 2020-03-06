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    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 06:0006.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов и технических жидкостей КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925135

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 07:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Закупочная документация

    Итоговый_протокол_№_32008925135-03_без_подписей.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Юридический адрес

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    Почтовый адрес

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Контактный телефон

    +7 3843 55-35-48 доб. 116

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    BrazhnikovaNV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бражникова Нина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 10:3011.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925135Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов и технических жидкостей Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов и технических жидкостей

    Начальная цена

    1 605 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    998 усл.ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика любым доступным способом до адреса грузополучателя: 654219 РФ, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Елань, ул. Школьная, 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1). Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем на юридический адрес Поставщика заказным письмом или на адрес электронной почты Поставщика или по факсу, но не ранее 1 (одного) календарного дня с момента получения Поставщиком Заявки. Всего не более 6 (шести) Заявок в течение действия договора. 2)оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    20.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598083/name/5e69ffb713f249.99161282

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов"

    Кол-во: 998

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