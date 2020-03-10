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Номер извещения
32008925146
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги по транспортированию, обезвреживанию и/или утилизации отходов клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол (ФККО - 4 19 123 23 30 3) в количестве 32237 кг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 07:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-55-29
Факс
Адрес электронной почты
kochneva@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочнева Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13
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Услуга по транспортированию, обезвреживанию и/или утилизации отходов клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол - ФККО - 4 19 123 23 30 3
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.202011.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008925146Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуга по транспортированию, обезвреживанию и/или утилизации отходов клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол - ФККО - 4 19 123 23 30 3 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13
Подведение итогов не позднее
11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925146Подведение итогов не позднее Услуга по транспортированию, обезвреживанию и/или утилизации отходов клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол - ФККО - 4 19 123 23 30 3 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.03.202011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925146Подведение итогов не позднее Услуга по транспортированию, обезвреживанию и/или утилизации отходов клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол - ФККО - 4 19 123 23 30 3 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по транспортированию, обезвреживанию и/или утилизации отходов клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол - ФККО - 4 19 123 23 30 3
Начальная цена
199 998,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
38.22.29.000
38.22
Документация лота
Кол-во: 32237.00000
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