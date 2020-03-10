Оказание услуги по транспортированию, обезвреживанию и/или утилизации отходов клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол (ФККО - 4 19 123 23 30 3) в количестве 32237 кг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008925146 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуги по транспортированию, обезвреживанию и/или утилизации отходов клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол (ФККО - 4 19 123 23 30 3) в количестве 32237 кг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД Юридический адрес 427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2, Почтовый адрес Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2 Контактный телефон +7 34145 6-55-29 Факс Адрес электронной почты kochneva@vzavod.ru Ф.И.О. контактного лица Кочнева Анна Викторовна Место рассмотрения предложений Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 125, каб. 13 Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru