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    Главная / Торги / Запасные части для оборудования

    Запасные части для оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050429Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к оборудованию ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050429

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 07:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050429_second_parts_protocol.rtf

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-20

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    A.Rossihina@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Россихина Алена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 13:00 GMT +306.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050429Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к оборудованию Орск

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 14:0031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050429Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к оборудованию Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050429Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к оборудованию Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к оборудованию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке Покупателя

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/674860/name/5ef629d85b4ee6.43758601

    26.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр щелевой пластинчатый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кольцо поршневое УП 370х8 (Н 202-1-22)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Клапаны к вентилю проходному рамповому запорному КС 7141 АЗТ 10-15-250"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Клапан запорный проходной рамповый КС 7141 АЗТ10-15-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Теплообменник КК 3307.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Датчик для стационарного газоанализатора ЭССА О2 КС-30 (ЯРКГ 2.840.001)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Кольцо поршневое УП 620х10 (Н 202-1-33)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Прямоточный клапан разборной конструкции ПИК-220 1.6 ПИК-АМ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 9"

    "Пластины ПИК ПИК-220 1.6 ПИК-АМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Фильтр тарельчатый тонкой очистки 172х48х14"

    Кол-во: 40

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