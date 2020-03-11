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    Главная / Торги / Закупка подвески крюковой

    Закупка подвески крюковой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933720Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подвески крюковойКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008933720

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГРЭС/0047

    Наименование закупки

    Закупка подвески крюковой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    doc02126520200319090718.pdf

    Протокол_№224_-1Подвеска_крюковая.pdf

    Приложение № 2

    Извещение

    Приложение №1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка подвески крюковой

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 12:0031.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933720Подведение итогов не позднее Закупка подвески крюковойКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка подвески крюковой

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Кемеровская область г. Калтан, ул. Комсомольская, 20, на условиях – за свой счет, согласно Инкотермс 2010, публикация Международной торговой палаты № 715Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата за поставленный Товар в течение 15 рабочих дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606297/name/5e72da7f410da1.58112730

    19.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616427/name/5e81b9dbe7acc8.62961663

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ ПК-3,2-1-(300-320)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ ПК-2,0-1-260"

    Кол-во: 4

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