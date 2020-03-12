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Номер извещения
ГП050431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приводная арматура в количестве 2 комплектов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 07:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-08-33
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
zorinang@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зорина Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Приводная арматура в составе: кран шаровой регулирующий КШТВ 40-50-ЛЭ Dу50 Pn 40 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЭБУК 00199К-У2 в количестве 2 комплектов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050431Дата и время окончания срока приема заявок Приводная арматура в составе: кран шаровой регулирующий КШТВ 40-50-ЛЭ Dу50 Pn 40 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЭБУК 00199К-У2 в количестве 2 комплектов. Ижевск
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 11:0030.04.2020 11:0030.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050431Подведение итогов не позднее Приводная арматура в составе: кран шаровой регулирующий КШТВ 40-50-ЛЭ Dу50 Pn 40 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЭБУК 00199К-У2 в количестве 2 комплектов. Ижевск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 11:0030.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050431Подведение итогов не позднее Приводная арматура в составе: кран шаровой регулирующий КШТВ 40-50-ЛЭ Dу50 Pn 40 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЭБУК 00199К-У2 в количестве 2 комплектов. Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приводная арматура в составе: кран шаровой регулирующий КШТВ 40-50-ЛЭ Dу50 Pn 40 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЭБУК 00199К-У2 в количестве 2 комплектов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Изготовление и поставка приводной арматуры в количестве 2 комплектов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до склада Заказчика: 426006, г. Ижевск, ул. Ново-Ажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
28
Документация лота
Кол-во: 2
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