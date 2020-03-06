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    Главная / Торги / Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65

    Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:3006.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050426Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050426

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 07:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№_110_Протокол_подведения_итого.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 10:30 GMT +306.03.2020 10:3006.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050426Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 10:3006.03.2020 10:3006.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050426Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050426Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65

    Начальная цена

    3 089 610,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По местонахождению исполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик осуществляет оплату в течение 120 (сто двадцати) календарных дней, но не ранее 45 календарных дней, с момента подписания сторонами актов выполненных работ оказанных услуг, на основании выставленного исполнителем счета-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    33.12.2

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602836/name/5e7066017600c1.59572199

    17.03.2020

    Проект договора

    27.02.2020

    Техническое задание

    27.02.2020

    Закупочная документация

    27.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по ремонту, диагностике и регулировке серво клапана ATLAS 240Н и управляющего клапана Moog 760С928A вибрационного источника Nomad 65"

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