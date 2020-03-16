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    Главная / Торги / Поставка топлива (бензина АИ-92, ДТ-сезонного) через АЗС для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Поставка топлива (бензина АИ-92, ДТ-сезонного) через АЗС для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива (бензинов марок АИ-92, Дт сезонное) для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"ЮгорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926029

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-9

    Наименование закупки

    Поставка топлива (бензина АИ-92, ДТ-сезонного) через АЗС для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_единственной_заявки.pdf

    Извещение №21-9

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 34675 7-59-99

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil9-ok@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хайруллин Руслан Вазихович

    Место рассмотрения предложений

    Югорск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива (бензинов марок АИ-92, Дт сезонное) для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 08:00 GMT +316.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива (бензинов марок АИ-92, Дт сезонное) для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 08:0016.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926029Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива (бензинов марок АИ-92, Дт сезонное) для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926029Подведение итогов не позднее Поставка топлива (бензинов марок АИ-92, Дт сезонное) для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива (бензинов марок АИ-92, Дт сезонное) для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    4 993 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    46.71.12

    Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602690/name/5e705130e7cda1.77032361

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 96500.00000

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